Белорусские самбисты планируют завоевать не менее 10 наград на ЧЕ в Екатеринбурге

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты намерены завоевать не менее 10 наград на чемпионате Европы в Екатеринбурге (Россия), который планируется провести 17-21 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев.

"Сейчас белорусские самбисты тренируются на своей базе на ул. Радиальной, уделяя внимание общефизической подготовке. С 20 июля по 12 августа едем на продолжительный сбор в "Стайки". Календарь Международной федерации самбо еще не утвержден, пока ориентируемся на чемпионат Европы в Екатеринбурге. Планируем, что на континентальном форуме выступят молодые и опытные спортсмены, всего же мы рассчитываем завоевать не менее 10 наград различного достоинства", - сказал Дмитрий Базылев. Он отметил, что время, когда нет стартов, белорусские самбисты проводят с пользой: восстанавливаются после травм и готовятся к грядущим турнирам.

Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге должен был пройти 21-25 мая, но из-за эпидемиологической ситуации перенесен на 17-21 сентября.

На континентальном форуме - 2019 в испанском Хихоне сборная Беларуси по самбо заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав одну золотую, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Самбо - неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о временном признании самбо.-0-