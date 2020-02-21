Белорусские самбисты завоевали 14 медалей в первый день международного турнира в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 14 наград (3 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых) в первый день открытого XXIV международного турнира категории А по самбо на призы Президента, который проходит в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Международный турнир по самбо на призы Президента проходит в Минске Участие в соревнованиях примут представители 22 стран. Впервые свои силы на турнире в Минске попробуют самбисты из Анголы. Беларусь на данных соревнованиях представят около 60 атлетов.

Медали высшей пробы выиграли белорусские спортсмены Александр Кокша (весовая категория 74 кг), Мария Кондратьева (свыше 80 кг) и Евгений Алексиевич в боевом самбо (82 кг).

На вторую ступень пьедестала почета поднимались Яна Беганская (64 кг), Екатерина Калюжная (свыше 80 кг), Павел Гладких (62 кг), Дмитрий Смолин (74 кг) и в боевом самбо Роман Дамиев (100 кг).

Бронзовые медали на счету белорусов Екатерины Мацулевич (48 кг), Елены Купаво (56 кг), Анастасии Матюшко (56 кг), Ивана Анискевича (62 кг), Дмитрия Хохлова (свыше 100 кг) и в боевом самбо Сергея Копылова (68 кг).

"В первый день турнира кто-то из атлетов не смог вовремя включиться. В целом начали неплохо, были чисто белорусские финалы. На состязания в Минск приехали сильные спортсмены из разных стран, достойная конкуренция. Посмотрим, что будет дальше", - прокомментировал выступление своих подопечных главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев.

За награды турнира борются представители 24 стран. Беларусь на соревнованиях представляют около 60 атлетов. Президентским спортивным клубом учреждены специальные призы турнира - "За волю к победе" и "Лучшую технику".

Организаторами соревнований выступают Международная любительская федерация самбо (FIAS), Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация самбо.

Вход для зрителей на мероприятие свободный.

Завершится турнир сегодня.

В 2019 году белорусские самбисты завоевали 23 медали (7 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых) на международном турнире категории А в Минске.-0-

Турнир по самбо в Минске помогает тренерам сформировать составы на грядущий сезон - Марковский "Этот старт помогает провести более детальный отбор самбистов не только из Беларуси, но и других стран, а также сформировать составы на главные старты континентов и мира", - отметил старший тренер по развитию самбо Министерства спорта и туризма Роман Марковский.