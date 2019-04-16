Белорусские самбисты завоевали 15 медалей на молодежном ЧЕ на Кипре

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 15 медалей (2 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых) на молодежном чемпионате Европы по самбо, который прошел в Лимасоле (Кипр), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спортсмен Александр Панасеня (весовая категория 57 кг) одержал две уверенные победы в предварительных схватках. В поединке за золото он оказался сильнее армянина Давида Исраеляна. Бронзовые награды достались азербайджанцу Мехману Мехдизаде и россиянину Владимиру Романову.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся также белорус Никита Бесман (87 кг). Серебряной медалью отметился грузинский атлет Георгий Чагелишвили, бронзовыми - россиянин Шамиль Магомедов и болгарский спортсмен Станислав Златков.

Серебро белорусской команде принесли Анастасия Аврамчик (40 кг), Кирилл Чернявский (65 кг), Диана Жукова (52 кг), Анастасия Грищенко (свыше 75 кг), Кирилл Чернявский (65 кг) и Эдуард Куцко (70 кг). На третью ступень пьедестала поднимались Виктория Мажухо (44 кг), Екатерина Ракуц (70 кг), Артур Байматов (75 кг), Глафира Бахур (48 кг), Янина Романова (60 кг), Ангелина Пирская (72 кг) и Дмитрий Хохлов (свыше 100 кг).

В общекомандном зачете белорусская сборная заняла четвертое место. Первую позицию завоевали российские самбисты (25 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград). На второй строке итогового протокола расположилась украинская команда (6 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых медалей), на третьем месте - борцы из Грузии (3 золотые, 8 серебряных и 6 бронзовых наград).

Во время II Европейских игр в Минске 22-23 июня в состязаниях по самбо во Дворце спорта 144 спортсмена разыграют 18 комплектов медалей.-0-