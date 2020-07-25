Белорусские шашистки попробуют одолеть команду Эстонии в 10-м туре онлайн-турнира Кубка наций

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шашистки в 10-м туре онлайн-турнира Кубка наций попробуют одолеть Эстонию. Соревнования проходят по 100-клеточным шашкам под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женских состязаниях принимают участие 11 команд. Они играют по круговой системе, шесть лучших выходят в плей-офф. В первом туре белорусская команда обыграла сборную Нидерландов. Второй раунд она пропустила из-за нечетного количества участников, в третьем сыграла вничью со спортсменками из Украины. В четвертом туре белоруски одолели Латвию, в пятом уступили представительницам России, в шестом одержали викторию над Израилем, но проиграли потом спортсменкам из Монголии. В восьмом раунде белорусские шашистки выиграли у команды Китая, а в девятом - у Суринама.

На данный момент белорусские шашистки находятся на пятом месте турнирной таблицы с 11 очками.

Белорусская мужская команда в 1/8 финала по итогам двух матчей уступила представителям Гвинеи-Бисау и выбыла из турнира. По итогам предварительного этапа они занимали четвертое место, набрав 10 баллов. В мужском турнире 29 сборных по швейцарской системе в семи турах определяли 14 участников плей-офф. Всего белорусские спортсмены выиграли пять туров и уступили в двух.

Недавно проводились матчевые поединки, которые стали этапом подготовки к Кубку наций. Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов с общим счетом 21:27 и одержали победу над сборной Украины - 25:23.

С 1 по 8 августа пройдет первый онлайн-турнир Кубка Европы среди молодежи по 100-клеточным шашкам. Тестовые состязания состоятся сегодня (начало в 18.00). На турнир заявлены более 600 игроков из 12 стран.-0-