Белорусские синхронистки заняли 12-е место в квалификации произвольной программы дуэтов на ОИ

Новости темы "Олимпиада в Токио"
2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские синхронистки Василина Хондошко и Дарья Кулагина заняли 12- е место в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.
Оценка белорусок - 88,0333 балла.
Лучший результат показали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. На их счету 97,9000 балла. Вторыми стали китаянки Сюэчэнь Хуан и Вэньянь Сунь, заработавшие 96,2333 балла. Замкнули тройку украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333 балла).-0-
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина
Фото Андрея Прокумейко