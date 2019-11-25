Белорусские спортсменки выиграли две медали на молодежном ЧЕ по современному пятиборью

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки выиграли золотую и бронзовую медали на молодежном ЧЕ по современному пятиборью, который завершился в польском Джонкуве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В личных состязаниях девушек бронзу выиграла Екатерина Этина, набравшая по сумме пяти видов 1332 очков. Победу праздновала литовка Аурелия Тамасаускайте (1349). Серебро у швейцарки Анны Юрт (1333).

В командном зачете белоруски Екатерина Этина, Виолетта Гуреева и Виктория Островская взошли на высшую ступень пьедестала, показав наилучший результат по очкам. Вместе с белорусками тройку сильнейших составили пятиборки Великобритании и Венгрии.

У мужчин в индивидуальных стартах лучший из белорусов Владислав Березовик занял 7-е место (1419 очков). Чемпионом стал чех Марек Грыч. Серебряную медаль выиграл литовец Довыдас Вайвада. На третью ступень пьедестала взошел немец Пеле Уибель.

В смешанной эстафете Катерина Сукора и Максим Марук заняли шестое место. У них на счету 1387 пунктов. Золото выиграл немецкий дуэт Пиа Буков, Пеле Уибель – 1431 очков. Серебро у польских пятиборцев Натальи Доминяк и Камиля Касперчака – 1417 баллов. Бронза получила литовскую прописку благодаря Аурелии Тамасаускайте и Довыдасу Вайвада – 1414 очков.-0-