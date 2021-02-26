Белорусские спортсмены гордятся гербом, гимном и флагом своей страны - Барбашинский

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены гордятся гербом, гимном и флагом своей страны. Такое мнение журналистам высказал избранный в Исполком НОК Беларуси олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский на Олимпийском собрании, которое проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть свои флаг, герб и гимн. Каждый спортсмен гордится этим. Люди, которые это понимают, - патриоты своей страны, отстаивающие честь Беларуси на самых престижных международных соревнованиях. На Олимпиаде-1992 я выступал под нейтральным флагом. Понимаю, что это такое", - отметил именитый в прошлом гандболист.-0-