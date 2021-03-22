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22 марта 2021, 13:23

Белорусские спортсмены выступят на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме

Фото из архива
Фото из архива

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выступят на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Турнир с 22 по 28 марта пройдет в Стокгольме (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Места для участия на турнире распределяются согласно квотам, действовавшим перед планетарным форумом 2020 года, поскольку этот турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Максимально возможное количество участников в одной дисциплине для одной страны - три спортсмена (или три дуэта). Это количество спортсменов смогут выставить команды России (женщины, спортивные и танцевальные пары), США (мужчины, спортивные и танцевальные пары), Японии (мужчины, женщины), Казахстана (женщины), Китая (спортивные пары), Канады (спортивные танцы).

В заявке сборной Беларуси, у которой по одной квоте на каждый вид программы, значатся Константин Милюков (мужчины), Виктория Сафонова (женщины), Богдана Лукашевич / Александр Степанов (спортивные пары), Виктория Семенюк / Илья Юхимук (спортивные танцы).

Сегодня и завтра в программе турнира - официальные тренировки. Соревновательная программа чемпионата мира стартует в среду, 24 марта. Женщины представят на суд жюри и зрителей короткую программу. После их выступлений состоится церемония открытия. В вечерней части состязаний этого же дня - старты спортивных пар. Первый комплект наград будет разыгран у спортивных дуэтов вечером 25 марта, девушки определят лучших через сутки, а мужчины и танцоры - 27 марта. По традиции чемпионат мира закроют показательные выступления лучших фигуристов мира, которые пройдут 28 марта, в воскресенье.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, турнир пройдет на Ericsson Globe Arena без зрителей на трибунах. Из-за антидопинговых санкций в отношении России, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS), фигуристы этой страны будут выступать на первенстве мира как сборная Федерации фигурного катания на коньках России. На шевроне, на форме и на флаге команды будет использоваться эмблема ФФККР. В случае победы россиян вместо их национального гимна будет исполняться фрагмент вступления из концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского.

По результатам планетарного форума будут определены квоты на Чемпионат мира 2022 года и зимние Олимпийские игры 2022 года.- 0-

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