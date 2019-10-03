Белорусские спортсмены выступят в четырех видах программы седьмого дня ЧМ в Дохе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе белорусские легкоатлеты выступят в четырех видах программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Занимающий 17-е место после пяти дисциплин десятиборец Виталий Жук продолжит выступление в беге на 110 м с барьерами (16:43), метании диска (18:35), прыжках с шестом (20:05), метании копья (23:10) и завершит борьбу за медали бегом на 1500 м (0:25).

В тройном прыжке у женщин (16:40) выступит Ирина Васьковская. Ей для попадания в финал необходимо показать результат 14 м 30 см или оставить за собой место в топ-12 спортсменок данной дисциплины.

В финале толкательниц ядра Беларусь представит Алена Дубицкая. С результатом 18 м 55 см Алена напрямую квалифицировалась в решающую стадию планетарного первенства.

В 23:00 состоятся полуфинальные забеги на дистанции 1500 м с участием белоруски Дарьи Борисевич. Квалификационный норматив - топ-5 в забеге или второе место по лучшему времени среди участниц.

Сборная Беларуси пока не открыла счет наградам на чемпионате мира - 2019. Лидирует в медальном зачете сборная США (8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали). На второй позиции команда Китая (3-3-8), третья Ямайка (2-2-0).-0-