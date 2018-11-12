Белорусские спортсмены завоевали две медали на молодежном ЧЕ по таэквондо

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Артем Плонис и Иван Павловский завоевали золотую и серебряную медали чемпионата Европы (U-21) по таэквондо, который завершился в Варшаве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Финал в категории до 80 кг получился белорусским. Артем Плонис одержал победу над Иваном Павловским и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета. В этом весе борьбу за награды вели 35 атлетов.

В командном зачете среди мужчин сборная России стала лучшей, на втором - Турция, на третьем - Беларусь. Среди женских команд первое место также у России, на втором месте - сборная Латвии, на третьем - Хорватии.-0-