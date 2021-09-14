Белорусские стрелки из лука выиграли четыре медали на международном турнире во Львове

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские стрелки из лука выиграли четыре медали на международном турнире "Золотая осень", который завершился во Львове, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РЦОП по стрельбе.
В командных соревнованиях у мужчин на счету белорусских лучников сразу две награды. Золото выиграли Александр Лягушев, Антон Прилепов и Роман Никитенок, победившие в финале команду "Львовская ШВСМ" со счетом 28:27. Кроме того, Антон Коровкин, Павел Далидович и Святослав Царанков завоевали бронзу. В личном первенстве у мужчин не было равных Александру Лягушеву.
В командных соревнованиях среди женщин также на высшую ступень пьедестала поднялись белоруски. Александра Куратник, Наталья Третьяк и Нина Соболь опередили коллективы "Сборной регионов Украины" и "Львовской школы высшего спортивного мастерства".
Турнир "Золотая осень" - один из старейших спортивных стартов, проводящихся во Львове. Он начал свою историю с 1964 года. На этот раз был установлен рекорд представительности. За медали соревнований спорили около 300 спортсменов из Беларуси, Казахстана, Грузии, Словакии, Польши, 13 областей Украины и города Киева.-0-