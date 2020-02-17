Белорусские теннисистки узнали расписание финала Кубка Федерации

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание группового этапа и финала Кубка Федерации, который пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Теннисистки сборной Беларуси 16 апреля в первом матче группы В сыграют с командой Бельгии, а 17 апреля встретятся с австралийками. Победитель этой группы 18 апреля сыграет с лучшей командой предварительной группы D, где выступят теннисистки Чехии, Германии и Швейцарии. Решающий матч Кубка Федерации состоится в венгерской столице 19 апреля.

Составы остальных групп:

А - Франция, Россия, Венгрия.

С - США, Испания, Словакия.

В этом сезоне белорусская сборная обыграла в гостевом квалификационном матче команду Нидерландов с результатом 3:2.-0-