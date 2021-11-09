Белорусские теннисисты проведут матчи на турнирах в Линце и Стокгольме

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проведут очередные встречи на турнирах в Австрии и Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александра Саснович (85-й номер мирового рейтинга) в 1/8 финала соревнований в Линце с призовым фондом $235 тыс. встретится с экс-первой ракеткой планеты румынкой Симоной Халеп, которая сейчас занимает 22-е место в рейтинге WTA. В первом раунде белоруска переиграла в трехсетовом поединке французскую теннисистку Фиону Ферро (105) - 6:2, 3:6, 6:2. На старте парного разряда этих соревнований белорусская теннисистка Лидия Морозова и россиянка Ирина Хромачева победили в двух партиях на тай-брейках индийско-нидерландский тандем Анкита Райна / Розали ван дер Хук - 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). В сегодняшнем четвертьфинале Морозова и Хромачева будут соперничать с немецко-чешской парой Юлия Лохофф / Рената Ворачова.

На мужском турнире в Стокгольме с призовым фондом 635,7 тыс. евро белорус Егор Герасимов (113) в 1/16 финала одиночного разряда сыграет сегодня с американским теннисистом Тейлором Фрицем (26). Победитель этой встречи в поединке за попадание в четвертьфинал будет соперничать с еще одним представителем США Томми Полом (53).

Соревнования в Линце завершатся 12 ноября, а турнир в шведской столице финиширует днем позже.-0-