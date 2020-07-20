Белорусские волейболистки Анастасия Гарелик и Екатерина Силантьева сыграют в еврокубках

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки Анастасия Гарелик и Екатерина Силантьева в составе команды российской суперлиги "Ленинградка" (Санкт-Петербург) сыграют в Кубке Вызова ЕКВ. Такая информация размещена на официальном сайте дружины из Санкт-Петербурга, сообщает БЕЛТА.

Команда Александра Кашина в 2009 году завоевала бронзовые медали этого турнира, третьего по значимости старта в иерархии состязаний европейского клубного волейбола. Кубок Вызова ЕКВ за время своего существования именовался как Кубок обладателей кубков и Кубок топ-команд. Самые титулованные команды турнира - итальянская "Реджо-Эмилия" и немецкий "Мюнстер", выигрывавшие трофей по три раза. В 1987 году турнир выиграл минский "Коммунальник".

Действующим победителем Кубка вызова ЕКВ по итогам сезона 2018/2019 является итальянская "Монца", в которую недавно перешла белоруска Анна Давыскиба.-0-