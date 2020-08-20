20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки отправились на молодежный ЧЕ. Турнир будет проходить 22-30 августа в Зенице (Босния и Герцеговина) и Осиеке (Хорватия), сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-атташе Белорусской федерации волейбола Елизавета Аникевич.

В заявке команды значатся следующие спортсменки: Елизавета Багаева, Елизавета Алисейко (обе - связующие), Анастасия Шагун, Дарья Бурак, Дарья Савчук (все - центральные блокирующие), Дарья Борис, Ксения Лебедкина, Эмилия Миканович (все - доигровщицы), Анна Карабинович, Дарья Вакулко (обе - диагональные), Диана Васьковская, Виктория Костючик (обе - либеро).

Для белорусок это первый старт после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса. По итогам жеребьевки подопечные Ольги Пальчевской попали в группу I, где им предстоят встречи со сверстницами из Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Польши и Италии.

Во второй группе выступают молодежные сборные Турции, Хорватии, Франции, Германии, России и Болгарии.

29 и 30 августа состоятся полуфиналы и решающие матчи. В Осиеке, помимо матчей второй группы, пройдет утешительный турнир за 5-8-е места. Матчи, по итогам которых определятся медалисты, состоятся в Боснии и Герцеговине. -0-