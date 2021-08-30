30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки уступили россиянкам в 1/ 8 финала ЧЕ-2021. Матч в Белграде завершился со счетом 1:3 (25:27, 20:25, 24:19, 23:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете белоруски достойно держали удар и до конца стартового отрезка поединка ни одна из команд не могла добиться рещающего преимущества. В концовке Анна Климец заработала важные два пункта. Команда Станислава Саликова была близка к тому чтобы выиграть партию. Однако при счете 24:23 в пользу белорусок, россиянки смогли благодаря Ксении Смирновой выйти вперед, а затем на подаче Екатерины Ениной и заработать решающие для своей дружины пункты. Второй сет стал продолжением стартового отрезка игры. Поначалу российская сборная смогла получить небольшое преимущество, но затем белоруски смогли выровнять ситуацию на площадке и даже повели в счете благодаря атакам Веры Костючик, Надежды Столяр и Надежды Владыко - 12:8. Однако сборная России смогла найти силы и восстановить равновесие. Удачно сыграл их блок-14:14. Ближе к концовке партии росиянки окончательно перехватить инициативу и довести ее до победы. Точку во второй партии поставила Ирина Капустина.

После этого показалось, что команда России своего не упустит уже в следующем отрезке матча. Однако вопреки мнению скептиков, в третьей партии белоруски контролировали ситуацию. Они не допускали приближения соперниц ближе чем на два очка. Особенно удачно получилось сдерживать лидеров атак соперниц блоком. Благо у волейболисток Серджио Бузато игра совершенно не клеилась. То и дело возникали проблемы как на приеме, так и у сетки. Команда Станислава Саликова воспользовалась этим сполна - 24:19.

В четвертой партии команды не допускали серьезных ошибок на приеме и в атаке. Однако при построении блока как белоруски так и россиянки давали возможность соперницам отличиться.

Поначалу все складывалось для белорусок весьма оптимистично. Однако постепенно россиянки смогли перехватить инициативу. В том числе и из-за неточностей игроков из команды Станислава Саликова - 14:11.

Далее дружина Серджио Бузато сохраняла разницу в три-четыре очка, добившись виктории, которая дала ей путевку в четвертьфинал континентального форума. Белорусские волейболистки покидают турнир.

Самыми результативными игроками встречи стали россиянка Арина Федоровцева-20 очков и Анастасия Гарелик у белорусок- 14 пунктов. -0-