Белорусские волейболисты обыграли Финляндию во втором туре Евролиги

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты в трех партиях добились уверенной победы над соперниками из Финляндии со счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:20) во втором туре золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с игрой против Чехии (3:1) в составе белорусов произошло одно существенное изменение: со стартовых минут вышел на площадку Андрей Радюк. Этот ход тренерского штаба позволил стабилизировать атаку из четвертой зоны, особенно в концовках первой и второй партий. Сборная Беларуси также уверенно действовала на блоке. Андрей Радюк стал самым результативным игроком у хозяев площадки - 14 очков.

"Первые партии получились сложными, а в третьем сете справились с диагональным нападающим финнов. После долгого перерыва вышел удачно Андрей Радюк. Все неплохо сыграли. Две победы на старте - тому подтверждение", - сказал главный тренер Виктор Бекша.

Мужская сборная Беларуси возглавляет турнирную таблицу группы С: Беларусь - 6 очков (2 матча), Украина - 3 (1), Чехия - 0 (1), Финляндия - 0 (1).

Третий матч золотой Евролиги подопечные Виктора Бекши проведут 1 июня против Украины.-0-

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