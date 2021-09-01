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01 сентября 2021, 08:00

Белорусские волейболисты примут участие в ЧЕ-2021

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальная часть чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд стартует сегодня сразу в четырех странах. Участвует в соревнованиях и сборная Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Виктора Бекши на групповой стадии турнира будут играть в группе В, которая проведет свои матчи в Остраве (Чехия). Соперниками белорусов станут дружины Италии (3 сентября), Чехии (4 сентября), Словении (6 сентября), Черногории (8 сентября) и Болгарии (9 сентября).

Состав сборной Беларуси на турнир таков:

Алексей Кураш, Константин Тюшкевич - связующие;

Максим Шкредов, Вадим Пронько, Константин Панасенко, Илья Буров - центральные блокирующие;

Родион Мискевич, Владислав Бабкевич - диагональные;

Артем Масько, Илья Морозов, Владислав Давыскиба- доигровщики;

Максим Будюхин, Петр Лазуко - либеро.

Свои матчи в Гданьске (Польша) проведут команды группы А (Польша, Бельгия, Сербия, Украина, Греция, Португалия). В Тампере (Финляндия) встретятся соперники из группы С (Финляндия, Россия, Нидерланды, Турция, Испания, Северная Македония). В Таллине (Эстония) - из группы D (Эстония, Латвия, Франция, Германия, Словакия, Хорватия). Поединки плей-офф примут польские города Краков и Катовице. На арене "Сподек" (Катовице) состоятся и решающие матчи турнира.

Состязания пройдут 1-19 сентября. По регламенту, как и на женском чемпионате Европы, в турнире примут участие 24 команды, разбитые на четыре группы. По четыре коллектива из каждой шестерки выйдут в плей-офф.-0-

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