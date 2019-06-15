Белорусские волейболисты проведут решающие матчи за выход в "Финал четырех" Евролиги

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу проведут сегодня решающие матчи шестого тура золотой Евролиги за выход в "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда под руководством Виктора Бекши сыграет сегодня в 17.00 в Запорожье на площадке спорткомплекса "Юность" против Украины. Обе команды уже встречались в Минске 1 июня, победа осталась за белорусами - 3:1. Поражение в гостях от чехов (1:3), остающееся единственным на групповой стадии белорусов, не гарантировало им участие в "Финале четырех" за тур до окончания групповой стадии. Украинские волейболисты побеждали в Евролиге в 2017 году.

Турнирное положение группы С: Беларусь - 12 очков (4 победы; 5 матчей), Украина - 10 (3;5), Чехия - 8 (3;5), Финляндия - 0 (0;5).

"Финал четырех" пройдет в Таллине 21-22 июня. Кроме Эстонии, в решающую стадию путевки получили победители групп А и В - Турция и Нидерланды.

Женская сборная Беларуси по волейболу в Аликанте в 20.00 встретится с Испанией. Команда с Пиренеев уступила в Минске 1:3, выиграв одну партию с явным преимуществом, что должно насторожить болельщиков белорусок. В Минске испанки после удачного старта изменили состав и не смогли вернуть преимущество. Как будет в решающем матче? Станет известно из трансляции на телеканале "Беларусь 5", который покажет оба матча национальных сборных Беларуси.

Турнирное положение группы С: Беларусь - 14 очков (5 побед; 5 матчей), Испания - 12 (4;5), Финляндия - 3 (1;5), Азербайджан - 1 (0; 5).

"Финал четырех" в женской золотой Евролиге состоится 21-22 июня в хорватском Вараждине.-0-