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14 января 2020, 18:48

Белорусский биатлонист Андрей Гаврош занял 10-е место в спринте на III зимних юношеских Олимпийских играх

Андрей Гаврош. Фото НОК Беларуси
Андрей Гаврош. Фото НОК Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Андрей Гаврош занял 10-е место в спринтерской гонке на III зимних юношеских Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

7,5-километровую дистанцию представитель Беларуси преодолел с одним промахом за 20 мин. 17,4 сек., что на 53,6 сек. больше времени победителя этой гонки Мартина Завела из Польши, который тоже не закрыл одну минешь.

Также в тройке сильнейших оказались россиянин Денис Иродов (итоговое время 19 мин. 36,4 сек. и один промах) и норвежец Вегард Тон - 19 мин. 42,3 сек. и один промах.

Что касается остальных белорусов, то Константин Бабуров занял 45-е место, а Артем Кириленко - 74-ю позицию в итоговом протоколе.

В стартах на 6 км девушек белоруска Юлия Ковалевская заняла 17-е место, пробежав дистанцию за 19 мин. 57,9 сек. и допустив при этом три промаха.

Ее соотечественница Дарья Кабишева показала 54-е время (21 мин. 35,5 сек.) и допустила два промаха. Виктория Шашкова стала 67-й (22 мин. 16,9 сек., пять промахов).

Победу праздновала россиянка Алена Мохова, для которой это уже вторая золотая медаль на данном форуме. Промахнувшись один раз, она показала на финише время 18 мин. 55,5 сек. Второе место у еще одной россиянки Анастасии Зеновой - 18 мин. 57,4 сек. (один промах). Бронзовая медаль обрела австрийскую прописку благодаря Анне Александер - 19 мин. 1,6 сек. (один промах).

III зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января в Лозанне (Швейцария). В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они спорят за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой 3х3, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.-0-

Фото НОК Беларуси

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