Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл юниорский спринт летнего ЧМ

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спорткомплексе "Раубичи" сегодня продолжается чемпионат мира по летнему биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кирилл Тюрин

Александр Мацкевич

Победителем первой сегодняшней гонки - юниорского спринта на 7,5 км с двумя огневыми рубежами - стал белорус Дмитрий Лазовский, показавший результат 21 мин. 30,5 сек. Серебро у чеха Микулаша Карлика (+25,3 сек.), обладателем бронзы стал украинский биатлонист Юрий Ситник (+30,9 сек.). Победитель вчерашнего суперспринта белорус Никита Лобастов сегодня замкнул десятку сильнейших.

Дмитрий Лазовский

Вскоре на старт юниорской спринтерской гонки на 6 км выйдут девушки.

В 16.00 начнется мужской спринт на 7,5 км, а завершится второй соревновательный день женской спринтерской гонкой на 6 км.

Летнее мировое первенство завершится 25 августа гонками преследования. Первый старт будет дан в 11.15, когда на дистанцию протяженностью 10 км уйдут юниоры.-0-

Фото Дениса Костюченко