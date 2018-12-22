Белорусский биатлонист Владимир Чепелин занял 12-е место в спринте на Кубке IBU

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
22 декабря 2018, Сб
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4354
USD 2.1408
RUB 3.1074
Главное
Александр Лукашенко "Ваш успех - пример истинного патриотизма" - Лукашенко вручил госнаграды работникам различных сфер
Президент
Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами
Президент
Акция "Наши дети" вызывает особые теплые чувства у взрослых и дарит радость ребятам - Кочанова
Общество
Уникальная акция! Успейте купить готовую квартиру в этом году
Общество
Ограничение въезда во дворы, дома "Тамбаза", озеленение - какие вопросы звучали на прямой линии Сивака
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Организацию питания участников II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета в правительстве
16:50 Общество
Организации "Белнефтехима" в 2018 году направили на социальные проекты более Br1,5 млн
16:43 Общество
Создан оргкомитет для подготовки Дня белорусской письменности в 2019 году
16:40 Культура
Сеть "Папа-школ" в 2019 году пополнят новые образовательные центры в Брестской и Гомельской областях
16:40 Общество
Правительство утвердило госпрограмму обустройства военных городков Минобороны на 2019-2020 годы
16:34 Общество
Рабочая группа займется решением вопросов строительства нового азотного комплекса на "Гродно Азоте"
16:31 Экономика
В Беларуси упрощается таможенное администрирование для отечественных резидентов СЭЗ
16:30 Экономика
Мальчик погиб после катания на горке под Минском
16:29 Происшествия
БРСМ будет способствовать развитию молодежных субкультур
16:28 Общество
Правительство с учетом погодных условий поручило обеспечить качественное содержание дорог и улиц
16:09 Общество
Консультативный орган в таможенной сфере планируется создать при ГТК
16:00 Общество
В Баку начались новогодние мероприятия
15:57 Азербайджан
В Беларуси упростили порядок декларирования физлицами товаров, ввозимых для личного пользования
15:49 Общество
В Брестской области в 2019 году планируется создать не менее 6,3 тыс. рабочих мест
15:46 Регионы
Белорусы с 1 марта смогут свободно открывать текущие счета в иностранных банках
15:39 Экономика
Услуга Duty Free на борту самолетов "Белавиа" может появиться в 2019 году
15:34 Общество
Акустическую систему и видеопроектор подарил Минтранс образовательному комплексу в Вилейском районе
15:32 Регионы
Работа с обращениями граждан по проблемам ЖКХ должна строиться на системной основе - Шерстнев
15:24 Регионы
Расходы на образование и здравоохранение в Брестской области вырастут на 10%
15:18 Регионы
Международные посылки в Беларуси смогут декларировать их получатели
15:09 Общество
Все новости
Темы
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусский биатлонист Владимир Чепелин занял 12-е место в спринте на Кубке IBU

Спорт 22.12.2018 | 15:01
Владимир Чепелин. Фото из архива
Владимир Чепелин. Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Владимир Чепелин показал 12-й результат в спринтерской гонке на 3-м этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиахе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 10 км с двумя заходами на стрельбище лучше всех прошел норвежец Сиверт Гутторм Баккен с результатом 22 мин. 33,3 сек., вторая финишная позиция у немца Лукаса Фратшера (+2,4 сек.), третье место занял французский биатлонист Симон Фуркад (+20,3 сек.). Все призеры ни разу не промахнулись на огневых рубежах.

Фото IBU
Фото IBU

Владимир Чепелин допустил 3 промаха, отстав от победителя на 1 мин. 04,9 сек. Сергей Бочарников занял 50-е место (+2 мин. 05,7 сек.; 3 промаха), Максим Воробей финишировал на 59-й позиции (+2 мин. 20,8 сек.; 3). В этой гонке приняли участие 118 спортсменов.

В женской спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами выступят 3 представительницы Беларуси: Дарья Юркевич (27-й стартовый номер), Инна Костюченко (53), Арина Яборова (84). Всего в стартовый протокол внесены имена 105 биатлонисток.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Австрия, биатлон, турнир
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
﻿
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4354 BYN 2.427 BYN 2.437 BYN
USD
2.1408 BYN 2.135 BYN 2.14 BYN
RUB
3.1074 BYN 3.09 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом
Все видео

Фотоновости

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в матче Республиканских соревнований среди любителей
Все фото

Инфографика

Праздничный фейерверк Как правильно украсить новогодний праздник хлопушками и фейерверками, не причинив вреда ни себе, ни окружающим: покупайте только сертифицированные петарды и фейерверки в официальных торговых точках.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Станислав Зась Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарем ОДКБ
Лукашенко выразил соболезнования Анджею Дуде в связи с гибелью поляков на шахте в Чехии
Указом Президента регламентированы вопросы строительства сетей водоснабжения в частном секторе
Политика
Фото из архива Союзные парламентарии следующую сессию проведут в Беларуси
Мирончик: мы приветствуем планы шведского бизнеса увеличить инвестиции в белорусскую экономику
Андрейченко: в Договоре о создании СГ определены незыблемые принципы - независимость и суверенитет
Экономика
Фото из архива Объем привлеченных инвестиций в "Великий камень" в 2018 году составит не менее $180 млн
Рабочая группа займется решением вопросов строительства нового азотного комплекса на "Гродно Азоте"
В Беларуси упрощается таможенное администрирование для отечественных резидентов СЭЗ
Происшествия
Следственный комитет. Фото из архива Мальчик погиб после катания на горке под Минском
Парня из Кировского района будут судить за убийство одногруппницы
Могилевчанин всю ночь выносил из магазина спиртное для "создания новогоднего настроения"
Общество
Фото из архива Правительство с учетом погодных условий поручило обеспечить качественное содержание дорог и улиц
Организацию питания участников II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета в правительстве
Организации "Белнефтехима" в 2018 году направили на социальные проекты более Br1,5 млн
Регионы
Анатолий Сивак. Фото из архива Ограничение въезда во дворы, дома "Тамбаза", озеленение - какие вопросы звучали на прямой линии Сивака
В Брестской области в 2019 году планируется создать не менее 6,3 тыс. рабочих мест
Акустическую систему и видеопроектор подарил Минтранс образовательному комплексу в Вилейском районе
Технологии
Фото play.google.com Ученые НАН Беларуси разработали мобильное приложение "Погода в кармане"
Китай вывел на орбиту первый экспериментальный спутник связи нового проекта
Парк высоких технологий подарил сельским школьникам 600 умных планшетов
Культура
Флаги городов, в которых проходил День белорусской письменности Создан оргкомитет для подготовки Дня белорусской письменности в 2019 году
Выставка авторской куклы и мишек Тедди открылась в Минске
Коласовский театр покажет премьеру спектакля "Пеппи"
В мире
Фото Getty Images Правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования
В Баку начались новогодние мероприятия
Регионы Ирана, Испании и Марокко стали объектами мирового сельскохозяйственного наследия
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
Лобода впечатлила поклонников новым фото
Солист "Руки вверх" возглавил культ в новом клипе Little Big
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия