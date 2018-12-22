Белорусский биатлонист Владимир Чепелин занял 12-е место в спринте на Кубке IBU

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Владимир Чепелин показал 12-й результат в спринтерской гонке на 3-м этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиахе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 10 км с двумя заходами на стрельбище лучше всех прошел норвежец Сиверт Гутторм Баккен с результатом 22 мин. 33,3 сек., вторая финишная позиция у немца Лукаса Фратшера (+2,4 сек.), третье место занял французский биатлонист Симон Фуркад (+20,3 сек.). Все призеры ни разу не промахнулись на огневых рубежах.

Фото IBU

Владимир Чепелин допустил 3 промаха, отстав от победителя на 1 мин. 04,9 сек. Сергей Бочарников занял 50-е место (+2 мин. 05,7 сек.; 3 промаха), Максим Воробей финишировал на 59-й позиции (+2 мин. 20,8 сек.; 3). В этой гонке приняли участие 118 спортсменов.

В женской спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами выступят 3 представительницы Беларуси: Дарья Юркевич (27-й стартовый номер), Инна Костюченко (53), Арина Яборова (84). Всего в стартовый протокол внесены имена 105 биатлонисток.-0-