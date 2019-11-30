Белорусский биатлонный дуэт финишировал девятым на этапе КМ в Эстерсунде

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Никита Лобастов и Анна Сола финишировали девятыми в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Никита Лобастов и Анна Сола отстали от победителей на 2 мин. 3,1 сек. Первое время показали атлеты из сборной Швеции - 36 мин. 42,1 сек. Немецкие спортсмены финишировали вторыми с отставанием от лидеров в 18,1 сек. Третье место занял норвежский дуэт (отставание 40,4 сек.).

Всего финишировали 26 команд.

Состязания продолжатся сегодня смешанной эстафетой, где за награды в числе прочих поборется белорусская команда в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Сергея Бочарникова и Антона Смольского.-0-