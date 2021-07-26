Белорусский боксер Виталий Бондаренко уступил в стартовом поединке Олимпиады

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Виталий Бондаренко, выступающий в весовой категории 75 кг, уступил в стартовом поединке Олимпиады в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником белоруса стал американец Трой Айсли. Поединок складывался непросто для белоруса, который показал хороший бокс. Тем не менее судьи были непреклонны и отдали предпочтение его оппоненту единогласным решением - 5:0.

Таким образом, продолжают выступление на Играх трое белорусов: Дмитрий Асанов, Александр Радионов и Владислав Смягликов.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. Беларусь представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

Фото Оксаны Манчук