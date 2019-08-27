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27 августа 2019, 16:46

Белорусский дзюдоист Вадим Шока выбыл из медальной гонки ЧМ в Токио

Фригиес Сабо (Венгрия) и Вадим Шока (Беларусь). Фото из архива
Фригиес Сабо (Венгрия) и Вадим Шока (Беларусь). Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Вадим Шока, выступающий в весовой категории 73 кг, выбыл из медальной гонки чемпионата мира по дзюдо, который проходит с 25 августа по 1 сентября в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой схватке белорус оказался сильнее португальского атлета Нуно Сараива. Во втором поединке Вадим Шока проиграл азербайджанскому атлету Рустаму Оруджеву и выбыл из медальной гонки. На высшую ступень пьедестала почета поднялся японец Сехэй Оно, серебряная награда досталась Рустаму Оруджеву. Бронзовые медали завоевали россиянин Денис Ярцев и азербайджанец Хидаят Гейдаров.

Сехэй Оно и Рустам Оруджев. Фото Международной федерации дзюдо
Сехэй Оно и Рустам Оруджев. Фото Международной федерации дзюдо

У девушек чемпионкой мира стала канадка Криста Дегучи (57 кг), одержавшая победу в финальном поединке с японкой Цукасой Есида. Бронзовые медали достались бразильянке Рафаэле Силва и польской спортсменке Юлии Ковальчук.

28 августа за награды мирового форума поборются мужчины в весовой категории 81 кг и женщины - в 63 кг. Представителей от Беларуси в данных категориях нет.

Всего в чемпионате принимают участие более 830 спортсменов из 140 стран.

Чемпионат мира по дзюдо - 2019 является тестовым турниром перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Успешное выступление на соревнованиях позволит спортсменам заработать наибольшее количество баллов в рейтинге за право выступить на главном старте четырехлетия.-0-

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