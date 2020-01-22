Белорусский фигурист Александр Лебедев квалифицировался в произвольную программу ЧЕ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фигурист Александр Лебедев, выступающий в мужском одиночном катании, квалифицировался в произвольную программу чемпионата Европы, который стартовал в австрийском Граце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спортсмен представил на суд зрителей программу под современную интерпретацию фрагмента из "Тоски" Джакомо Пуччини. Он заработал оценку 66,43 балла, попав в число 24 спортсменов, которые продолжат борьбу за медали турнира. Для Александра Лебедева, дебютировавшего на чемпионате Европы, это лучший показатель в карьере.

Обладатели наград континентального форума в стартах мужчин станут известны вечером 23 января по итогам произвольной программы.

Помимо мужского одиночного катания белорусские спортсмены заявлены на чемпионат Европы в танцах на льду и состязаниях женщин. В стартах танцоров выступят Эмилия Калеганова и Владислав Полховский. Среди женщин свое мастерство продемонстрирует Виктория Сафонова. Завершится чемпионат Европы по фигурному катанию 25 января.-0-