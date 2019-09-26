Белорусский форвард Данила Карабань продолжит карьеру в китайском "Куньлуне"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Данила Карабань продолжит карьеру в команде КХЛ из Китая "Куньлунь Ред Стар", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт Федерации хоккея Беларуси.

Форвард Данила Карабань выступал за минское и молодечненское "Динамо", фарм-клуб ЦСКА "Звезда" и австрийский "Филлах". Кроме того, он записал на свой счет матчи за сборную Беларуси на чемпионате мира 2017 года.

В этом сезоне ХК "Куньлунь Ред Стар" набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.-0-