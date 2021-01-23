Белорусский фристайлист Максим Густик занял четвертое место на этапе Кубка мира в Москве

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Максим Густик занял четвертое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка белоруса после суперфинала - 99,78 балла. Выиграл турнир в российской столице россиянин Максим Буров - 126,24 балла. Для него это четвертый кряду успех на этапах Кубка мира. Серебро досталось американцу Кристоферу Лиллису - 116,74 пункта. Бронза у швейцарца Ноя Рота - 103,54 очка.

Что касается остальных белорусов, то Павел Дик также стал участником суперфинала, в котором занял пятое место с оценкой 89,14 очков. Макар Митрофанов завершил турнир на девятом месте. Дмитрий Мазуркевич - 11-й. Станислав Гладченко облюбовал 17-ю строчку итогового протокола, а Игорь Дробенков - 27-ю.

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