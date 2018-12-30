Белорусский футболист Сергей Корниленко продолжит выступать за "Крылья Советов"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Сергей Корниленко продолжит выступать за футбольный клуб "Крылья Советов" из Самары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе российской команды.

"Контракт с белорусским нападающим планируем продлить. Сергей - наша забивная сила, лидер команды. Мы обязательно продолжим с ним сотрудничество. Недавно Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию. И было бы абсолютно справедливо и правильно, если бы он остался в "Крыльях" после игровой карьеры, получив работу уже в другом качестве. Его опыт может пригодиться", - отметил начальник селекционного отдела самарского клуба Геннадий Голубин.

Пресс-служба "Крылья Советов" отмечает и высокий интерес со стороны руководства клуба к рынку молодых футболистов, а с отменой статуса легионеров для белорусских игроков планирует пригласить нескольких из них на просмотр.

Воспитанник витебской школы футбола Сергей Корниленко выступает за самарский клуб с 2011 года. В его активе 197 матчей и 55 забитых мячей. 35-летний форвард провел 78 матчей за национальную сборную Беларуси, в которых отметился 17 голами.-0-