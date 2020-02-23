Белорусский гимнаст Егор Шрамков занял 6-е место на этапе КМ в Австралии

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Егор Шрамков занял 6-е место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который завершился в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус в решающей попытке заработал 14,233 балла. Победу праздновал гимнаст из Республики Корея Чжин Хван Шин (14,866), серебро у Хорхе Вега Лопеса из Гватемалы (14,783), бронза оказалась у израильтянина Андрея Медведева(14,550).

Напомним, что в первый день финалов на отдельных снарядах белорус Егор Шрамков занял 4-е место в вольных упражнениях.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике, завершившийся в Мельбурне, носил лицензионный статус. На турнире выступали около 100 гимнастов из 30 стран. -0-