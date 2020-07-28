Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий вернулся в минское "Динамо"

Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 28 июля 2020
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:02 В Добрушском районе женщина родила сына в такси Регионы
13:59 В Гродненской области будут работать 34 торговые площадки с товарами для школы Регионы
13:53 Более 1,2 тыс. многодетных семей Брестской области отметили новоселье в I полугодии Регионы
13:48 Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу В мире
13:45 Прицеп с песком перевернулся на проспекте в Минске Происшествия
13:44 Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться - Петришенко Общество
13:41 Белорусский рубль на торгах 28 июля ослаб к трем основным валютам Экономика
13:40 В витебской квартире спасатели отловили змею Происшествия
13:36 Минобороны опровергло фейк о витебских десантниках в Минске Общество
13:35 Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий вернулся в минское "Динамо" Спорт
13:33 Кравченко и Джук обсудили в Минске перспективы белорусско-американского диалога Политика
13:32 Ученые прогнозируют укрупнение и специализацию фермерских хозяйств в Беларуси Экономика
13:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 60 669 пациентов с COVID-19 Общество
13:28 Под Гродно легковушка сбила парня на электросамокате Происшествия
13:19 Сезонный характер COVID-19 не находит подтверждения - ВОЗ В мире
13:06 Более 1 тыс. объектов неиспользуемого госимущества предлагается к продаже в Беларуси Экономика
13:03 Казахстан с 3 августа смягчит карантин В мире
12:56 На Земле ожидается опасная геомагнитная буря В мире
12:56 Банковская карта с кешбэком на мобильную связь стала доступна для подключения по всей Беларуси Общество
12:53 ФОТОФАКТ: В БНТУ продолжается прием документов Регионы
12:53 МТС передал медикам 100 планшетов с безлимитным интернетом для срочной связи с коллегами и обмена информацией Общество
12:40 В Гродно установили личность "умельца", переделавшего зимбабвийские доллары в евро Происшествия
12:39 Более 900 медиков Минской области наградили за борьбу с коронавирусом Регионы
12:35 Более 90% белорусских фермеров занимаются растениеводством Экономика
12:31 Главы МИД Польши, Литвы и Украины договорились о новом формате сотрудничества В мире
12:21 ЖКХ, медуслуги и задолженность по зарплатам - Линевич провел прием граждан в Витебске Регионы
12:20 Благодарим за высочайшую самоотдачу - в Минске наградили медработников столичного региона Регионы
12:20 Минлесхоз получил более 600 предложений по изменению правил охоты Общество
12:19 Безработица в Испании выросла до 15,3% В мире
12:11 Международный пленэр "Заслаўскі Спас" пройдет 18-19 августа Культура
Все новости
Все новости
Спорт
28 июля 2020, 13:35

Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий вернулся в минское "Динамо"

Фото ХК Динамо-Минск
Фото ХК Динамо-Минск

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий, который провел сезон в российских клубах, вернулся в минское "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной дружины.

Форвард, пробовавший заявить о себе в таких командах КХЛ, как "Металлург" из Магнитогорска и омский "Авангард", подписал односторонний контракт на год. За магнитогорцев он провел девять матчей, отдав одну голевую передачу. За основную команду омичей Дмитрий Буйницкий так и не выступил, привлекаясь к играм за их фарм. Он набрал 3 (2+1) очка. 

Дмитрий Буйницкий выступал за минское "Динамо" в сезонах 2014/15, 15/16, 17/18 и 18/19. Всего на его счету 115 матчей в КХЛ и 20 (13+7) очков. Кроме того, нападающий записал в свой актив выступления за сборные Беларуси различных возрастов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хк Динамо-Минск хоккей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
"Минск-Арена". Фото из архива Комиссия КХЛ начала инспекцию арен, на которых пройдут матчи чемпионата
Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск" Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 12-ю победу подряд в женском чемпионате Беларуси, обыграв "Зорку-БДУ"
Сергей Бочарников. Фото Белорусской федерации биатлона Контрольная тренировка белорусских биатлонистов в "Раубичах" завершилась победой Сергея Бочарникова
Фото Белорусской федерации хоккея на траве Смолевичская "Виктория" стала бронзовым призером чемпионата Беларуси по хоккею на траве
Фото из архива "Минск" повел со счетом 2:1 в финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве против "Ритма"
Райан Спунер. Фото из архива Лучший бомбардир прошлого сезона в минском "Динамо" Райан Спунер подписал новый контракт с клубом
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности
Лукашенко заявляет о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться - Петришенко
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 669 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко об уличных акциях: никому не позволено пинать ногами правоохранителей
Кравченко и Джук обсудили в Минске перспективы белорусско-американского диалога
Беларусь на международной арене - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"
ЖКХ, медуслуги и задолженность по зарплатам - Линевич провел прием граждан в Витебске
Минобороны опровергло фейк о витебских десантниках в Минске
Банковская карта с кешбэком на мобильную связь стала доступна для подключения по всей Беларуси
Более 1,2 тыс. многодетных семей Брестской области отметили новоселье в I полугодии
В Добрушском районе женщина родила сына в такси
В Беларуси за годы независимости улучшились условия для развития инноваций - ученый
Благодарим за высочайшую самоотдачу - в Минске наградили медработников столичного региона
В Беларуси в этом году планируется получить 55 тыс. т льноволокна
Авдонин: организаторы "цветных революций" нацелены на внесение разногласий в общество
На уборке урожая определились четыре молодежных экипажа-тысячника
Партия новых газомоторных комбайнов включится в уборочную кампанию в Гомельской области
Более 1 тыс. объектов неиспользуемого госимущества предлагается к продаже в Беларуси
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.