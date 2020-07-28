Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий вернулся в минское "Динамо"

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий, который провел сезон в российских клубах, вернулся в минское "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной дружины.

Форвард, пробовавший заявить о себе в таких командах КХЛ, как "Металлург" из Магнитогорска и омский "Авангард", подписал односторонний контракт на год. За магнитогорцев он провел девять матчей, отдав одну голевую передачу. За основную команду омичей Дмитрий Буйницкий так и не выступил, привлекаясь к играм за их фарм. Он набрал 3 (2+1) очка.

Дмитрий Буйницкий выступал за минское "Динамо" в сезонах 2014/15, 15/16, 17/18 и 18/19. Всего на его счету 115 матчей в КХЛ и 20 (13+7) очков. Кроме того, нападающий записал в свой актив выступления за сборные Беларуси различных возрастов.-0-