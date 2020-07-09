9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Илья Шинкевич вернулся в минское "Динамо" из другого клуба КХЛ, подмосковного "Витязя", за который защитник выступал последние три сезона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичной дружины.

30-летний защитник сборной Беларуси подписал с "зубрами" односторонний контракт сроком на один год. Напомним, до того как оказаться в "Витязе", Илья Шинкевич выступал за минскую команду на протяжении шести сезонов. Всего на счету хоккеиста 326 матчей в КХЛ, в которых он набрал 38 очков (11 шайб + 27 передач).

В составе национальной сборной Илья Шинкевич принял участие в четырех чемпионатах мира. В декабре 2019 года защитник был признан лучшим игроком своего амплуа на "Турнире шести наций" в Будапеште, где подопечные Михаила Захарова заняли первое место.-0-