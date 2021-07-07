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07 июля 2021, 16:33

Белорусский хоккеист Иван Дроздов стал игроком московского "Спартака"

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Иван Дроздов покинул минское "Динамо" и стал игроком московского "Спартака". Такое сообщение содержится на официальном сайте российского клуба.

Последние три сезона 21-летний форвард провел в минском "Динамо", сыграв в КХЛ 93 матча при 13 (3+10) набранных очках. Также нападающий - двукратный чемпион Беларуси в составе минской "Юности". Он становился лучшим бомбардиром плей-офф и признавался лучшим нападающим молодежного чемпионата мира в дивизионе 1А.

В феврале 2021 года Иван Дроздов сыграл два матча за взрослую сборную Беларуси на Kazakhstan Hockey Open, забив по голу в ворота сборных России и Казахстана.

Двусторонний контракт с белорусским нападающим рассчитан на один год.-0-

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