Белорусский хоккейный рефери Максим Сидоренко будет работать на Играх-2022

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (ИИХФ) определила судей, которые будут обслуживать матчи зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди 48 арбитров и 41-летний белорусский рефери Максим Сидоренко, который будет работать на матчах мужского олимпийского турнира. Пекинская Олимпиада станет первой в карьере белорусского судьи. В 2014 году в Минске Максим Сидоренко дебютировал в элитном дивизионе чемпионата мира, а всего в его послужном списке уже пять элитных мировых первенств. С 2015 года белорусский арбитр работает на матчах Континентальной хоккейной лиги.

Хоккейный турнир 24-й зимней Олимпиады пройдет в китайской столице с 3 по 20 февраля. В мужских соревнованиях примут участие 12 команд, в женских состязаниях выступят 10 сборных.-0-