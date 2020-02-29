Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 14-е место на ЧМ по спринтерскому многоборью в Хамаре

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игнат Головатюк занял 14-е место на чемпионате мира по спринтерскому многоборью в Хамаре (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Состязания по спринтерскому многоборью проходили в течение двух дней, спортсмены по два раза выходили на дистанции 500 м и 1000 м. Победителем соревнований стал спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.
Белорус Игнат Головатюк записал на свой счет 140, 920 пункта. Что касается призеров состязаний, то звание чемпиона мира выиграл японец Тацуя Синама (137,656). Второе место у Лорана Дюбри из Канады (137,700). Бронза на счету Мин Ку Ча из Республики Корея (138,425).
Также в рамках турнира в Хамаре состоится чемпионат мира в классическом многоборье. Соревнования завершатся 1 марта.-0-