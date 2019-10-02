Белорусский молотобоец Глеб Дударев занял 8-е место на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе завершились финальные состязания метателей молота. Белорус Глеб Дударев, выступавший под четвертым стартовым номером, занял 8-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой попытке Дударев отправил снаряд на 75 м 45 см. Второй выход в сектор принес ему результат 74 м 36 см. Третий - 76м 00 см.
Таким образом, белорус пробился в число спортсменов, получивших право еще на три попытки. Однако молот, улетев на 74 м 30 см, 74 м 46 см и 75 м 34 см соответственно, оставил Глеба на 8-й строке итогового протокола.
Выиграл состязания поляк Павел Файдек, с результатом 80 м 50 см ставший первым в истории четырехкратным чемпионом мира в метании молота. Серебро у Квентина Биго из Франции (78 м 19 см). Замкнул тройку сильнейших молотобойцев венгр Бенце Халаш (78 м 18 см).-0-