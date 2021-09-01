Белорусский пловец Егор Щелканов занял 4-е место на токийской Паралимпиаде

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Егор Щелканов остановился в шаге от своей второй награды на Паралимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом (класс SM9) белорусский пловец занял четвертое место, показав результат 2 мин. 18,40 сек. Победителем в этой дисциплине оказался российский пловец Андрей Калина (2 мин. 14,90 сек.). До этого Егор Щелканов на токийской Паралимпиаде стал обладателем серебряной медали на стометровке в плавании на спине.
Также сегодня в олимпийском аквацентре японской столицы выступят пятикратный чемпион Токио Игорь Бокий, Владимир Изотов и Анастасия Зудилова. Кроме того, белорус Владислав Гриб поспорит за награды в секторе для метания булавы.
Сейчас в копилке белорусских паралимпийцев 7 наград: 5 золотых, которые завоевал Игорь Бокий, серебро Егора Щелканова и бронза копьеметательницы Елизаветы Петренко. В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта.
На Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро белорусы завоевали 10 наград - 8 золотых и 2 бронзовых, заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете. Для белорусских спортсменов это седьмые летние Паралимпийские игры.
В соревнованиях в Токио выступают около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыгрывают 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие Игр состоится 5 сентября.-0-