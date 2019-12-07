Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал серебро на 100 м брассом на ЧЕ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович завоевал серебряную награду на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м), который проходит в Глазго (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Илья Шиманович принес первую медаль в копилку сборной Беларуси на континентальном форуме в Глазго, он преодолел расстояние за 56,42 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из Нидерландов Арно Камминга - 56,06 сек. Бронзовая награда досталась итальянцу Фабио Скоццоли (56,55 сек.).

Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму - 2020. Завершатся соревнования 8 декабря.

Великобритания во второй раз принимает континентальный форум по плаванию на короткой воде, в первый раз он прошел в 1998 году в городе Шеффилде.-0-