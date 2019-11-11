11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил национальный рекорд в гиревом марафоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

58-летний силач выжал 24-килограммовые гири лежа в течение часа 2498 раз. Вячеслав Хоронеко претендует на мировой рекорд: результат может быть зафиксирован в Книге Гиннесса.

"Я, конечно, побил рекорд и сделал, что мог, но хотел округлить - сделать 2500. Тогда вообще было бы 60 т, а так не хватило 50 кг. В последние две минуты такая навалилась тяжесть на руки - как бетоном прижали", - признался спортсмен. За свои многочисленные достижения он удостоился удостоверения под номером один от Белорусской федерации гиревого марафона.

Белорусский атлет, в активе которого более 100 рекордов (отдельные занесены в Книгу рекордов Гиннесса), в Минском филиале Белорусского торгово-экономического университета отвечает за физподготовку студентов. Он активно пропагандирует здоровый образ жизни и физическую культуру.-0-