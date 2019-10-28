Александр Андриевский стал главным тренером ХК "Сочи"

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Александр Андриевский стал главным тренером клуба КХЛ "Сочи", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт "леопардов".

В прошлом сезоне 51-летний специалист работал в "Сибири", до этого тренировал минское "Динамо" и "Адмирал" из Владивостока.

После увольнения Сергея Зубова исполняющим обязанности главного тренера "Сочи" был Леонид Береснев, известный своей работой в "Динамо" (Рига) и сборной Латвии. Под его руководством клуб одержал одну победу в шести играх. Было объявлено, что он, а также тренер вратарей Яри Каарела и наставник по физподготовке Леонид Дмитриченко покидают команду.

В штаб Александра Андриевского войдет тренер вратарей Вадим Тарасов. Специалистом по физической подготовке назначен еще один представитель Беларуси Александр Микульчик, уже работавший в "Сочи" в сезоне-2017/2018.

Сочинская команда занимает 10-е место в таблице Западной конференции.-0-