Белорусский стрелок Юрий Щербацевич выиграл серебро на международном турнире в Польше

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский стрелок Юрий Щербацевич выиграл серебро на международном турнире Кубок Президента ISSF во Вроцлаве (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В финале стрельбы из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м в миксте с Джолин Беер (Германия) белорус противостоял американско-венгерскому дуэту Саген Маддалена / Иштван Пени. Соперники оказались более удачливыми в решающей дуэли и завоевали главный приз.

Соревнования проходят на стрельбище WKS Śląsk. В каждом из видов программы за главный приз спорят по 12 лучших спортсменов мира. -0-