Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл на турнире в Нур-Султане

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (83-й номер мирового рейтинга) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Нур-Султане с призовым фондом $273,3 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале Егор Герасимов уступил в трехсетовом поединке американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо (64) - 6:7 (5:7), 7:5, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

В стартовом матче соревнований в столице Казахстана белорус переиграл южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (80) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:3), а в 1/8 финала победил чеха Иржи Веселы (66) - 4:6, 6:3, 6:4.

В первом раунде парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих обыграли египетско-казахстанский тандем Мохамед Сафват / Денис Евсеев - 6:3, 6:3, а сегодня в матче за выход в полуфинал встретятся с бельгийским дуэтом Сандер Жилле / Йоран Флиген.

На турнире в греческом Ираклионе белорусский теннисист Владимир Игнатик (331) в поединке 1/8 финала разгромил в двух сетах греческого теннисиста Петроса Циципаса (1050) - 6:0, 6:1. В сегодняшнем четвертьфинале белорус сыграет с чехом Робином Штанеком (630). В первом раунде Владимир Игнатик победил итальянца Франческо Форти (428) - 7:5, 6:4.

В четвертьфинальном матче парного разряда Владимир Игнатик и румынский теннисист Мирча-Александру Жекан проиграли чешскому тандему Вацлав Шафранек / Робин Штанек - 7:5, 5:7, 6:10.

Соревнования в Ираклионе и Нур-Султане завершатся 1 ноября.-0-