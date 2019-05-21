Егор Герасимов проиграл в квалификации "Ролан Гаррос"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (115-й номер рейтинга АТР) проиграл на старте квалификации второго в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на парижских кортах "Ролан Гаррос" белорус встречался с сербским теннисистом Николой Милоевичем (152) и уступил в двух сетах - 5:7, 3:6.

Еще один белорусский теннисист Владимир Игнатик (263) накануне победил итальянца Маттео Донати (241) и во втором раунде квалификации встретится с украинцем Сергеем Стаховским (111). Чтобы пройти в основную сетку, нужно выиграть три квалификационных матча.

Владимир Игнатик победил на старте квалификации "Ролан Гаррос" Первым из белорусских теннисистов на грунтовые корты "Ролан Гаррос" вышел Владимир Игнатик (263-й номер мирового рейтинга), который на старте оказался сильнее итальянца Маттео Донати (241).

В поединке 1/8 финала женского турнира в Страсбурге белоруска Арина Соболенко (11) сегодня сыграет с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (99).-0-