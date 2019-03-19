Егор Герасимов уступил в квалификации турнира в Майами

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку престижного турнира серии "Мастерс" в американском Майами с призовым фондом $8,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На старте квалификации белорус, занимающий 135-е место в мировом рейтинге, уступил уругвайцу Пабло Куэвасу (85) в трехсетовом поединке - 6:2, 4:6, 2:6.
В женской части соревнований в Майами сыграют четыре белорусские теннисистки. В первом раунде Виктория Азаренко (46) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (35), Вера Лапко (64) будет противостоять француженка Ализе Корне (53), а соперница Александры Саснович (36) определится после завершения квалификационного этапа. Девятая ракетка планеты Арина Соболенко начнет турнир со второго раунда, где сыграет с победительницей матча между австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (40) и Анной-Леной Фридзам из Германии.
Турнир в Майами завершится 31 марта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3903 BYN
|2.388 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.1064 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2768 BYN
|3.27 BYN
|3.278 BYN