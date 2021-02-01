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01 февраля 2021, 08:57

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/16 финала турнира в Мельбурне

Егор Герасимов. Фото из архива
Егор Герасимов. Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты провели очередные матчи на турнирах в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На мужском турнире Murrey River Open Егор Герасимов (78-й номер мирового рейтинга) в поединке первого раунда победил в двух партиях южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (90) - 6:3, 7:5. В 1/16 финала белорус сыграет с победителем матча между венгром Мартоном Фучовичем (55) и итальянцем Марко Чеккинато (79).

В 1/16 финала женского турнира Yarra Valley Classic Вера Лапко (298) уступила в трехсетовом матче хорватке Петре Мартич (18) - 6:4, 3:6, 2:6. На старте белоруска одолела представительницу Казахстана Ярославу Шведову (1479) - 4:6, 6:2, 6:4.

Еще две белоруски свои встречи 1/16 финала турнира Gippsland Trophy проведут в ночь с понедельника на вторник. Соперницей седьмой ракетки планеты Арины Соболенко будет эстонская теннисистка Кайя Канепи (94), а Александра Саснович (90) встретится с румынкой Ириной Бегу (79).-0-

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