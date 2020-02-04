Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в индийской Пуне

Егор Герасимов. Фото из архива
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийской Пуне стартовал мужской теннисный турнир с призовым фондом $546 тыс., в котором выступают 3 представителя Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым из них на корт вышел Егор Герасимов (90-й номер мирового рейтинга), который в 1/16 финала одиночного разряда победил в двух сетах итальянского теннисиста Паоло Лоренци (115) - 6:2, 6:3.
Также сегодня свой стартовый поединок проведет Илья Ивашко (152), соперником которого будет россиянин Евгений Донской (109).
Завтра в первом раунде парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих встретятся с австралийским дуэтом Джеймс Дакворт / Мэтт Рид.
Соревнования в Пуне завершатся 9 февраля.-0-