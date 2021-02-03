Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Мельбурне

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (78-й номер мирового рейтинга) одержал вторую победу на турнире Murrey River Open в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прошедшей ночью белорус в 1/16 финала одолел в трехсетовом поединке венгра Мартона Фучовича (55) - 6:3, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В первом раунде Егор Герасимов победил в двух партиях южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (90) - 6:3, 7:5.

В одиночном разряде женского турнира Gippsland Trophy белорусские теннисистки выступили неудачно, не сумев пробиться в 1/8 финала. Седьмая ракетка планеты Арина Соболенко проиграла во втором круге эстонке Кайе Канепи (94) - 1:6, 6:2, 1:6, а Александра Саснович (90) уступила румынской теннисистке Ирине Бегу (79) - 7:5, 4:6, 4:6. В первом раунде Александра Саснович выиграла у украинки Леси Цуренко (148) - 3:6, 6:4, 6:4.

На старте парного разряда турнира Yarra Valley Classic Александра Саснович и украинка Марта Костюк взяли верх над американским дуэтом Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула - 6:2, 3:6, 10:8.-0-