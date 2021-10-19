Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Москве

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (109-й номер мирового рейтинга) вышел в 1/8 финала турнира "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белорус за полтора часа одолел в трехсетовом поединке серба Миомира Кецмановича (71) - 6:3, 1:6, 6:4. В 1/8 финала Егор Герасимов, пробившийся в основную сетку через квалификацию, встретится с российским теннисистом Асланом Карацевым (22).

Лучший белорусский теннисист Илья Ивашко (43) в первом раунде сыграет сегодня с россиянином Евгением Донским (149). Вчера в 1/8 финала парного разряда Илья Ивашко и испанский теннисист Педро Мартинес переиграли аргентинско-сербский тандем Гвидо Пелья / Ласло Дьере - 7:5, 6:7 (2:7), 10:6.

В соревнованиях женщин вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление в одиночном разряде со второго раунда. Там ее соперницей будет австралийка Айла Томлянович (43), обыгравшая в 1/16 финала россиянку Людмилу Самсонову (42) - 6:2, 6:4. В стартовой встрече парного разряда белорусские теннисистки Вера Лапко и Лидия Морозова будут соперничать с латвийско-чешским дуэтом Елена Остапенко / Катерина Синякова.

В этом году общий призовой фонд соревнований в российской столице составляет $1,345 млн, турнир завершится 24 октября. В 2010 году его победительницей стала белоруска Виктория Азаренко, а в 2009 году в финале играла Ольга Говорцова. В мужском парном разряде белорус Максим Мирный пять раз становился чемпионом с разными партнерами. В состязаниях женских дуэтов Кубок Кремля дважды выигрывала белорусская теннисистка Наталья Зверева.-0-