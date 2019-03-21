Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/32 финала турнира в Майами

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (110-й номер мирового рейтинга) пробился в 1/32 финала турнира в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В трехсетовом поединке первого круга Илья Ивашко выиграл у итальянца Томаса Фаббиано (90) - 6:4, 1:6, 6:3. Следующим соперником белоруса будет 22-й номер рейтинга АТР британец Кайл Эдмунд.-0-