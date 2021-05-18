Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Женеве

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (91-й номер мирового рейтинга) пробился в 1/8 финала турнира категории ATP-250 в швейцарской Женеве с призовым фондом 419,4 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала белорус победил в двух сетах испанского теннисиста Фернандо Вердаско (105) - 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В матче за выход в четвертьфинал соперником Ильи Ивашко будет болгарский теннисист Григор Димитров, занимающий 20-е место в мировом рейтинге.

В основную сетку этих состязаний Илья Ивашко пробился через квалификацию, обыграв китайского теннисиста Хана Ли (1076) - 6:0, 6:3 - и американца Маккензи Макдональда (120) - 6:4, 6:3.

На женском турнире категории WTA-250 в сербском Белграде с призовым фондом $235,2 тыс. белоруска Александра Саснович (103) в 1/16 финала встретится сегодня с китаянкой Сю Ван (145). В 1/8 финала парного разряда белоруска Лидия Морозова и румынка Кристина-Андреа Миту победили индийско-румынский тандем Анкита Райна / Михаэла Бузарнеску - 6:3, 4:6, 10:5. В четвертьфинале белорусско-румынский дуэт будет соперничать с сербской парой Александра Крунич / Нина Стоянович.

Соревнования в Женеве и Белграде завершатся 22 мая.-0-